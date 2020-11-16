محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
كشف مصدر أمني مطلع في بورسعيد، اليوم الاثنين، تفاصيل واقعة فيديو تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مدعين أنه لشخص يجبر طفلة على تناول سيجارة بها مادة الحشيش المخدرة.
وأشار المصدر إلى أن الفيديو "وارد من الخارج" وجرى تصويره خارج مصر منذ حوالي 9 سنوات، وكان عمر الطفلة وقتها يبلغ قرابة الـ5 أعوام، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة في الواقعة.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بزعم أنه لشخص يجبر طفلة على تناول سيجارة بها مادة الحشيش المخدرة، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته أمام القضاء في حالة ثبوت الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "وارد الخارج".. مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة "فيديو طفلة الحشيش" ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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