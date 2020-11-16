شوقي: إقرار قانون باعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة معنية بالتنشئة الكامل للطلاب وليس تعليمهم فقط، معبرا عن أمله في الوصول إلى تكوين كامل للشخصية حفاظا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم تدريب معلمي التربية ووضع دليل لمعلمي التربية الرياضية كما تم إقرار قانون باعتبار مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس للعام الدراسي 2020/2021 بجميع المراحل التعليمية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تهتم بمشروعات مع وزارة الصحة مثل الأنيميا والتقزم وفيروس سي، موضحا أن المادة 84 من الدستور المصري نصت على أن ممارسة الرياضة حق للجميع.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الرياضة المدرسية، لتنشئة طلاب المدارس، مضيفا: التعليم ليس مناهج وكتب وامتحانات فقط، لكن هناك أيضا مشروعات الصحة والتغذية المدرسية والتي ستطور كثيرا خلال المرحلة المقبلة، لتشمل تنمية الذوق العام للطلاب من خلال الاهتمام بالفنون، إلى جانب الاهتمام بالموهوبين.