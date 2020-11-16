محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة معنية بالتنشئة الكامل للطلاب وليس تعليمهم فقط، معبرا عن أمله في الوصول إلى تكوين كامل للشخصية حفاظا على الطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم تدريب معلمي التربية ووضع دليل لمعلمي التربية الرياضية كما تم إقرار قانون باعتبار مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب.
وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس للعام الدراسي 2020/2021 بجميع المراحل التعليمية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تهتم بمشروعات مع وزارة الصحة مثل الأنيميا والتقزم وفيروس سي، موضحا أن المادة 84 من الدستور المصري نصت على أن ممارسة الرياضة حق للجميع.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الرياضة المدرسية، لتنشئة طلاب المدارس، مضيفا: التعليم ليس مناهج وكتب وامتحانات فقط، لكن هناك أيضا مشروعات الصحة والتغذية المدرسية والتي ستطور كثيرا خلال المرحلة المقبلة، لتشمل تنمية الذوق العام للطلاب من خلال الاهتمام بالفنون، إلى جانب الاهتمام بالموهوبين.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي: إقرار قانون باعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.