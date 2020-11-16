وفاة وزير الخارجيّة السوري وليد المعلّم

أعلنت وكالة الأنباء السورية فجر اليوم، الاثنين 16 نوفمبر 2020، وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.

وقالت الوكالة "إن وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم"، ولم تذكر أي تفاصيل عن سبب وفاة المعلم في خبرها.

وإنتقل المعلم المولود في دمشق عام 1941، عبر مختلف مناصب المسؤولية في الخارجية السورية التي إلتحق بها بداية من سنة 1964، وذلك عقب حصوله على بكالوريوس إقتصاد من جامعة القاهرة في 1963.

عمل في بعثات بلاده في تنزانيا والسعودية وإسبانيا وإنقلترا، قبل أن يتولى بداية من سنة 1975 منصب سفير سوريا في رومانيا، ثم عاد إلى دمشق لتولي بعض المسؤوليات في وزارة الخارجية، إلى أن عين سنة 1990 سفيرا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية 1999.

ومع بداية الألفية الجديدة، عيّن المعلم معاونا لوزير الخارجية، ثم نائبا لوزير الخارجية في 2005، وكانت مسؤولياته نائبا لوزير الخارجية تشمل العلاقات مع لبنان، وقام بالعديد من الزيارات إلى بيروت قبل إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والذي كان من نتائجه إنسحاب القوات السورية من لبنان.