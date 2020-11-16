مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة

قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن ”جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة“.

وأضاف في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر اليوم الأحد، أن الجماعة ”ضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر“.