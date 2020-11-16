1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 151,554 حالة.
كما أفادت الصحة الإماراتية -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، بتسجيل
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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