أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الإثنين أنه لن يكون هناك إغلاق إذا انخفض منحنى العدوى بفيروس كورونا.
وقال دي مايو، في تصريح تليفزيوني أوردته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، "اتصلت يوم أمس بمسئولي المعهد
وتابع قائلا " نحن نحارب حالة إغلاق وطنية، ونحلل الوضع في كل منطقة على أساس 21 معيارًا، ولا يتم احتساب عدد المصابين فحسب، بل حالة المرافق الصحية أيضًا".
وأضاف الوزير الإيطالي "نحن نكافح العدوى، والشيء الوحيد الذي يهمني هو حماية المواطنين، ونحن هنا نكافح وباء تتعامل الحكومة معه بكل قوتها".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيطاليا: لا إغلاق في حال انخفض منحنى العدوى بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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