خارجية إيطاليا: لا إغلاق في حال انخفض منحنى العدوى بفيروس كورونا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الإثنين أنه لن يكون هناك إغلاق إذا انخفض منحنى العدوى بفيروس كورونا.

وقال دي مايو، في تصريح تليفزيوني أوردته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، "اتصلت يوم أمس بمسئولي المعهد

العالي للصحة، وقالوا إن مؤشر الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا يتباطأ بعد تطبيق تدابير احتواء انتشار الوباء ، فإذا كان الأمر كذلك، فليس هناك سبب لحالة إغلاق وطنية".وتابع قائلا " نحن نحارب حالة إغلاق وطنية، ونحلل الوضع في كل منطقة على أساس 21 معيارًا، ولا يتم احتساب عدد المصابين فحسب، بل حالة المرافق الصحية أيضًا".وأضاف الوزير الإيطالي "نحن نكافح العدوى، والشيء الوحيد الذي يهمني هو حماية المواطنين، ونحن هنا نكافح وباء تتعامل الحكومة معه بكل قوتها".