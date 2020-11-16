سوريا تطرح مناقصة محلية لاستيراد 150 ألف طن من دقيق القمح

قال تجار متعاملون في سوق القمح، اليوم الاثنين، إن سوريا طرحت مناقصة محلية لاستيراد حوالي 150 ألف طن من دقيق القمح.

وأشار المتعاملون إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض إلى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب هو 18 نوفمبر.

ويشترط تقديم العروض بالليرة السورية، وتقتصر المشاركة على الشركات من داخل البلاد.

وكانت مناقصة سابقة من المؤسسة لتوريد دقيق القمح قد أغلقت في أكتوبر الماضي.

ويذكر أن البلاد تعيش أزمة حادة في توافر مادة الخبز

منذ أكثر من شهر، واعتمدت الحكومة تقنين المادة وبيعها عبر البطاقة الذكية وحسب عدد أفراد الأسرة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الإثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، السوري.

ذكرت الوكالة أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا نعت ببالغ الحزن والأسى وليد المعلم الذي وافته المنية فجر اليوم.

والمعلم من مواليد دمشق عام 1941

وتخرج في جامعة القاهرة عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد، وعُين عام

1975 سفيراً لسوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980، حيث عين مديرًا لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 إلى ،1984 ثم مديرًا لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990.

وعُين سفيرًا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عين معاونًا لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائبًا لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9-1-2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.