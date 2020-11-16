تركي آل الشيخ: قبل جراحتي الأخيرة قسمت ورثي وأكثر من 90 % من فلوسي

في حوار عبر تويتر مع الإعلامي السعودي بتال القوس، كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعض الأسرار الهامة التي كان يخفيها الفترة الماضية بعد مرضة الاخير واجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعد خروجه من المستشفى.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل حالته الصحية

وقال تركي آل الشيخ إنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات

جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وأضاف قائلا: " انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او

تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون".

وبدأ الحوار، فجر اليوم الإثنين، عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر، باقتراح من الاعلامي السعودي القوس على تركي آل الشيخ بإجراء حوار تويتري قصير للسهرانين، وهو ما رحب به رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي يتواجد في أحد فنادق نيويورك بعد مغادرة المستشفى حيث كان يخضع للعلاج.

يذكر أن تركي أل الشيخ تعرض لوعكة صحيه شديدة في الفترة الماضية، أجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.