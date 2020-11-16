منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي على دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو.

وأكدت المنظمة - وفقا لما أردته وكالة الأنباء السعودية - وقوفها وتضامنها مع بوركينا فاسو في مكافحة العنف والإرهاب.. معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية،اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود .

وقدمت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو،

مجددة التأكيد

على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وشن المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، هجومًا حادًا على جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية في المملكة.

وقال آل الشيخ، في تصريح مسجل نشرته هيئة كبار العلماء عبر "تويتر"، يوم الأحد، إن "جماعة الإخوان المسلمين" لا تمت للإسلام "بصلة

وضالة".