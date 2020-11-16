الفلبين تسجل 1738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 1738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 27 ألفاً و369 حالة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 7839 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت البلاد، اليوم الاثنين، تعافي 45 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 374 ألفاً و366 شخصاً.

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