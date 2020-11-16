روسيا تسجل رقماً قياسىاً جديداً للإصابات اليومية بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، تسجيل 303 حالات وفاة و 22778 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 948603 إصابات. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 33489 حالة.

وتماثل 13864 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 453849 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.