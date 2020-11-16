طوكيو تسجل 180 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمدينة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه هي أول مرة تقل فيها حالات الاصابة اليومية بالفيروس عن 200 حالة منذ التاسع من نوفمبر.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة 34 ألفاً و931 حالة.

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