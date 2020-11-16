عداد إصابات كورونا يتجاوز الـ54 مليون عالمياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 01:16 مساءً - رغم إعادة فرض الإجراءات المشددة في معظم دول العالم لمواجهة تفشي وباء كورونا ، إلى أن الوباء لا يتوقف عن تسجيل إضافة المزيد من ضحاياه إلى قائمته .

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 54 مليونا و817 ألفا و942 إصابة، الإثنين.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و342 ألفا و526 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 38 مليونا و140 ألفا و131 حالة.

اكتشاف بؤرة جديدة بأستراليا

اكتُشِفت بؤرة تفشّ جديدة لكوفيد-19 في مدينة أديلايد الأستراليّة التي لم تكُن قد شهدت بؤرًا كبيرة للفيروس المستجدّ منذ سبعة أشهر، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت ولاية أستراليا الجنوبيّة إنّه تمّ اكتشاف أربع حالات في مدينة أديلايد الأحد، وإنّ عدد الحالات ارتفع الإثنين إلى 17 على أثر تفشّي الفيروس.

ويُعتبر هذا أكبر تفشٍّ للفيروس في أديلايد منذ نيسان/أبريل.

وقالت المسؤولة المحلّية عن القطاع الصحّي نيكولا سبورييه، لقناة “إيه بي سي” الأستراليّة “لا نتوقّف عن تسجيل حالات جديدة”.

وأضافت أنّه “من الواضح” أنّ بؤرة التفشّي مرتبطة بفندق يُستخدم لحجْر الأشخاص العائدين من الخارج، والذي يعمل فيه أحد الأشخاص المصابين.

14 ألف إصابة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة.

وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

8 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأحد، نزولا من 13 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ”كوفيد-19″، 86346 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.