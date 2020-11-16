“إيسيسكو” تؤيد تدخل المغرب لاستتباب الأمن وتيسير التواصل في الكركارات

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” تأييدها تدخل القوات المسلحة الملكية في الكركارات، لإعادة فتح المعبر، الذي جرت عرقلة حركة السير والتنقل فيه من قبل عناصر محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية لأزيد من ثلاثة أسابيع.
وقالت “إيسيسكو”، في بيان، إن من منطلق “مسؤوليتها الحضارية، المتصلة بمؤازرة التوجهات الضامنة لانسياب التواصل الحضري المدني، وإثر متابعتها تطورات الوضع فى منطقة الحدود المغربية الموريتانية، لتعبر عن تفهمها، واعتدادها بالخطوات المتخذة من قبل سلطات المملكة المغربية، باعتبارها خطوات كفيلة باستتباب الأمن، وتيسير سبل التواصل الإنساني في هذه المنطقة”.
وعبرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عن موقفها الداعم للمغرب وهي تأمل أن تمضي “التوجهات الكفيلة باستقرار الأوضاع ونجاح سياسات البناء والتعمير، لتغدو منطقة الكركارات أنموذجا بين النماذج المتميزة فى الوصل بين وحدات العالم الإسلامي”.
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