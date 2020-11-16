ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 16 نوفمبر 2020

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و824 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو 6100 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 13 ألفا و363 إصابة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و542 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 801 ألف و327 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و547 حالة، بزيادة قدرها 62 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 515 ألفا و200 حالة.