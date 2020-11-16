شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 سجلت روسيا اليوم الاثنين زيادة قياسية في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد بلغت 22778، منها 6360 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و948603 حالات.

كما سجلت السلطات 303 وفيات بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الرسمية إلى 33489.

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