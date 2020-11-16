شكرا لقرائتكم خبر عن 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد ،وتعافي 600 مصابا، في حين توفي 8 آخرين.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 74324 حالة، منها 28 ألفا و566 نشطة، وتعافي 44733 ، في حين توفي 1025 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.