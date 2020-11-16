بالفيديو وصول دعم عسكري لديالى تعزيزا للوضع الأمني

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إرسال دعم عسكري إلى محافظة ديالى بهدف تعزيز الوضع الأمني فيها عقب الاحداث الاخيرة التي سجلت مقتل وجرح العديد من المواطنين على يد التنظيمات الارهابية

تراجع أمني كبير هذا ماشهدته محافظة ديالى خلال الأسابيع الماضية، ابتداءا من مشاهد العنف بين تفجيرات وعمليات قنص واغتيالات من حلوان مرورا بالخيلانية..دفع بالحكومة عقب الدعوات لإطلاق حملة عسكرية كبرى للبحث والتفتيش ونزع أسلحة الفصائل المسلحة المحافظة ..وذلك لايقاف الانهيار الأمني الذي شهدته مؤخرا..



وبحسب بيان لخلية الإعلام الامني فانه تنفيذا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني وصل المستشار قاسم الأعرجي مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني.. وطبقاً للبيان فإن الوفد يضم عدداً من كبار القادة العسكريين والأمنيين..فيما أعلن الأعرجي أن الانتصار الأول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الأجهزة الأمنية، واليوم لا خيار للأجهزة الأمنية إلا أن تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة الانتصار». مضيفا أن هناك اهتماماً من الحكومة العراقية بالمحافظة خصوصاً، وأن التوجيهات تقضي بتعزيز الأمن والاستقرار لأهالي ديالى، وتم تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات لأهالي ديالى، كونها عراقاً مصغراً، وهي تمثل كل العراقيين، ولا مكان للعابثين والمجرمين في المحافظة».من جهته، كشف عبد الخالق العزاوي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن إعطاء ضوء أخضر للقيادات الأمنية لإنهاء نزاعات أبي صيدا في ديالى.. وقال العزاوي في تصريح ان الوفد رفيع المستوى اطلع ميدانياً على مستجدات الأوضاع الأمنية، خصوصاً بعد النزاعات الدامية التي مرت بها الناحية على مدار أشهر كان آخرها قبل 3 أيام..مشددا على حل النزاعات العشائرية في أبي صيدا بشكل جذري وتعقب واعتقال كل المطلوبين للقضاء وفرض سلطة القانون ومعالجة كل الظواهر السلبية التي تسببت في ضرر بالغ لآلاف العوائل ودفعت بعضها للنزوح إلى مناطق أخرى..وان أمن أبي صيدا مهم جداً لأمن ديالى بسبب التحديات المحيطة بها وتداعيات النزاعات واحتمالية انتقالها إلى مناطق أخرى بسبب التداخل.. مؤكداً أن هناك إصراراً على حسم الموقف الأمني بعد معاناة المناطق بسبب النزاعات العشائرية في الأشهر الأخيرة..