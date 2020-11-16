بالفيديو أزمة بين بغداد والإقليم بسبب الاقتراض

خلافات جديدة تعصف بالبيت الكردي بعد اعلان الاتحاد الوطني الكردستاني تعليق مشاركته في حكومة وبرلمان إقليم كردستان في حال لم يتم التوصل سريعا لإيجاد حل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم الا ان نشوب تلك الخلافات قد يؤثر بشكل واضح على مجمل الاوضاع سواء في اقليم كردستان او بغدادخلاف جديد يطفو على السطح السياسي لكن هذه المرة في كردستان بعد احتدام الجدل بين اربيل والسليمانية والاسباب التي ظهرت خيوطها الاولية تشير الى ان بعض من ساسة الكرد طالبوا بحل مشكلة الرواتب في الاقليم.. هذا التوتر ربما يلقي بنتائج سلبية على مجمل الاوضاع السياسية في كردستان اذ كشف مصدر سياسي كردي عن تلويح الاتحاد الوطني الكردستاني بتعليق مشاركته في حكومة وبرلمان إقليم كردستان، في حال لم يتم التوصل سريعا لإيجاد حل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليمهذا الحديث ربما يراه البعض من قادة الكرد نتيجة طبيعية الغاية منها إيصال رسالة من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني على ان اجراء المقاطعة سيطبق في حال عدم ارسال وفد من حكومة الإقليم سريعا إلى بغداد لحل مشكلة الرواتب

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي اعتبر أن اجتماع الرئاسات الثلاث في اربيل قد تصدر عنه بيانات تصعيدية ضد الحكومة الاتحادية، فيما وجه نواب حزبه بعدم حضور الاجتماع، وانتظار ماتسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص رواتب الموظفين في الإقليم.

فيما طالب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بالتدخل الدولي حول إقرار قانون تمويل العجز المالي في البرلمان واصفاً اقرار القانون بالعقوبة الجماعية ضد سكان الاقليم , واشار الى ان اربيل مستعدة للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية, معتبراً ان المشكلة مع المركز ليست النفط فقط بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بهذه الصيغة الحالية ملوحاً باللجوء الى المجتمع الدولي في حال عدم الاتفاق مع حكومة بغداد

وعلى رغم وجود إجماع حول خطورة الموقف الحالي بين الاقطاب الكردية جراء الخلافات، الا ان ذلك لم يؤدِ لخروج الدخان الأبيض من غرف اجتماعات الكتل السياسية التي يراها البعض من ساسة الكرد أصبحت مملة ومكررة، ويؤشر التعثر إلى حجم الانقسامات العميقة التي نشبت داخل المكونات القومية والطائفية نفسها في العراق .