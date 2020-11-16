خبير عسكري يتحدث حول الإدارة الذاتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق العميد الركن محضار محمد السعدي، على أهداف الاداره الذاتية ..ولماذا تم التراجع عن الاداره الذاتية.



وقال السعدي إن قرار الادارة الذاتيه لقي ترحيب من الشعب وكل مواطن تم اتخاذ هذا القرار من المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا" باللواء الركن/ أحمد بن بريك رئيس الجمعيه الوطنيه الجنوبيه القائم بمهام رئيس المجلس ورئيس اللجنه العلياء للاداره الذاتية.

وذلك نتيجه الازمات المصطنعه التي كانت ولا زالت تمارسها الحكومه نتيجة عدم الاهتمام المخطط والممنهج بخدمات المجتمع الاساسيه والضروريه فالوقود يقطعوه عن الكهرباء ومحطات تعبئة السيارات والشاحنات والمياه مقطوعه عن المواطنين والرواتب موقفه عن الموظفين والعسكريين والأمنيين والمدارس معطله والطرقات مكسره ومياه الصرف الصحي تغرق الشوارع وهطول امطار غزيره لم تجد اجرئات اسعافيه جاده تخدم المواطن وترفع الضرر عليه والعمله في انهيار مستمر دون معالجه.+

وفي نفس الوقت عملت الحكومه كما ذكرت سالفا" انها لم تعمل على تفعيل اتفاق الرياص وتشكيل الحكومه حسب الاتفاق وامام جملة هذه السلبيات وسلبيات أخرى. تم اتخاذ قرار الاداره الذاتية للضغط على التحالف والرئاسه بسرعة تشكيل الحكومه وتفعيل اتفاق الرياض ومعالجت الازمات والاختناقات التي يتعرض لها المواطنين ونتيجة لضغط التحالف على المجلس الانتقالي والتعهد بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تم التوقف عن الاستمرار في تطبيق قرار الاداره الذاتية ومع الأسف لم ياتي من ثمار هذا التوقف الا فقط تعيين أحمد حامد لملس محافظ لمحافظة عدن ثم عادة الامور كما كانت وتوقف كل شي دون اي احترام لما اتفق عليه والان الشعب يعاني من عدم تسليم الرواتب للعسكريين والامنيين لمدة 6 أشهر من عام 2020م و8 أشهر من عامين سابقين.+