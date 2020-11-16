سبق وتعافى من الفيروس.. رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل مجددا بعد مخالطته مصابا بكورونا

قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يخضع، منذ أمس الأحد، للعزل الذاتي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتيا، بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.

وقال متحدث باسم جونسون، “سيواصل العمل من داونينغ ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا”، وفقا لصحيفة “ذا صن”، وأضاف المتحدث، “رئيس الوزراء في حالة جيدة، وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19”.

المصاب الذي خالط جونسون

وبحسب “ذا صن”، اجتمع جونسون مع مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان في دوانينغ ستريت، صباح الخميس الماضي، بما في ذلك لي أندرسون، النائب عن حزب المحافظين، والذي ظهرت عليه في وقت لاحق أعراض مرض كوفيد-19، وثبتت إيجابية عينته لفيروس كورونا”.

وأظهرت صورة التقطت إثر هذا الاجتماع أن جونسون، وأندرسون يطبقان قواعد التباعد الاجتماعي، وفقا للصحيفة ذاتها.

وكان جونسون قد نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا، أبريل الماضي، وقضى 3 ليالٍ في العناية المركزة.

وقال جنسون بعد خروجه من المستشفى: “كانت لحظة صعبة، لن أنكر ذلك.. كان لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو (موت ستالين)”.