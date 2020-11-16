شفشاون.. رب أسرة ينهي حياته شنقا في غصن شجرة

عثر سكان مدينة شفشاون، أمس الأحد، على جثة رجل، معلقة في إحدى الأشجار الموجودة على مستوى مدشر أرفتوح في دوار ماكو جماعة باب تازة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الهالك، الذي كان رجلا في عقده السادس، ومتزوجا، ولديه أبناء، لم تعرف إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية لوفاته، إذ إنه توارى عن الأنظار حوالي أربعة أيام، لأسباب مجهولة.
وحلت عناصر الدرك الملكي في عين المكان لفتح تحقيق في النازلة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في شفشاون .
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