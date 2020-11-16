رفع الطوارئ الصحية موازاة مع توفر لقاح كورونا.. مصدر لـ”اليوم 24″: الخبر مفبرك

نفت مصادر رسمية صحة خبر يروج في وسائل التخاطب والتواصل الفورية “واتساب”، يتحدث عن رفع حالة الطوارئ الصحية، والعودة إلى الحياة الطبيعية موازاة مع توفر اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقالت المصادر ذاتها لـ”اليوم 24″ إن الخبر المتداول مفبرك، وعار من الصحة، مؤكدة أن الإدعاء المذكور، يحاول الإساءة إلى مؤسسة رسمية حكومية، من خلال إدراج اسمها، وكذا الرابط نحو موقعها الإلكتروني في صياغة هذا الخبر الكاذب، من باب التمويه والتزوير.

وأضافت مصادر الموقغ أن هذا الأسلوب لا يعبر عن أي حس من المسؤولية، والوطنية، في ظرفية صعبة، واستثنائية، تواجه فيها البلاد الفيروس، وتسابق الزمن لمحاصرة تداعياته على الأرواح البشرية، والحياة الاجتماعية، والاقتصادية، مشددة على أن الحاجة ماسة للتحلي بدرجات عالية من اليقظة، والحذر من الأخبار المفبركة، والكاذبة، وعدم الترويج لها.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت، قبل أيام، أن البلاغ الصادر، الذي ينص على إعادة فرض حجر عام، هو بلاغ مفبرك، فيما أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في النازلة.