طقس الاثنين.. أجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يتشكل ضباب محلي فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا على السواحل الجنوبية، في حين سيبقى الطقس صحوا نسبيا أو قليل السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا على العموم؛ مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 20 و 24 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 20 درجة بالأطلس، وما بين 20 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 25 و 30 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا سهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، وستكون ما بين 30 و 36 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.