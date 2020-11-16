أبرزها السياسات القمعية والتخريبية..مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي لحرمان تركيا من مقاتلات إف-35

الإثنين 16 نوفمبر 2020

قدم 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى منع تسليم المقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا.



وفي مارس/آذار الماضي، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، تركيا من أنه إذا ما شرعت في شراء نظام دفاع جوي روسي فسيتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة "إف-35".

وأضاف أن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في البرنامج؛ حيث إن أنقرة لم تلتزم بالبرنامج ولم تعد مستوفية المعايير المطلوبة.

يشار إلى أن السياسات القمعية والتخريبية التي تنتهجها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصعيدين الداخلي والخارجي أدت إلى تفاقم أزمات أنقرة الاقتصادية والسياسية، وتوتر علاقتها مع حلفائها السابقين.