المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 52 ثانية - 12:29 مساءً, 16 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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