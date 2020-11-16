شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات في حريق بمحطة مترو أنفاق برلين والان نبدء بالتفاصيل

كافح أكثر من مئة من رجال الإطفاء في ألمانيا للسيطرة على حريق كبير في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة برلين، وذلك عقب اندلاعه في وقت متأخر من أمس الأحد حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت فرق الإطفاء إن أربعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع بمحطة "أونكل تومس هوته" في منطقة حي تسلندورف بجنوب غرب المدينة.

وبحسب البيانات، عولج ثلاثة أشخاص من استنشاق دخان الحريق في مكان الحادث، بينما نُقل رابع إلى المستشفى عقب إصابته بحروق خطيرة.