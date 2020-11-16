شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 303 حالات وفاة و 22778 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها. ونقل الموقع عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 948603 إصابات. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 33489 حالة.

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