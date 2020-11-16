شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفاجئ الجميع: انا الفائز بالانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
ومنذ ما يقرب من أسبوع أعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فوزه في الانتخابات وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مخاطبا الشعب الأمريكي، إنه "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين والعمل صعب أمامنا". وأضاف بايدن، سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة، مؤكدا أنه "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا".
وكانت إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد وضعت إشعاراً على تغريدة الرئيس ترامب ذكرت فيها بأن الجهات الرسمية قد وصفت الانتخابات السابقة بشكل مختلف ، في إشارة منها إلى تأكيد المنصة على فوز بايدن بالانتخابات الامريكية.
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