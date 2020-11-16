وزير خارجية البحرين يزور الكيان الصهيوني الأربعاء للقاء نتنياهو وبومبيو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال دبلوماسيان إن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي سيكون هناك أيضا.

وأقامت البحرين والإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل في اتفاق بوساطة أمريكية جرى توقيعه في البيت الأبيض في 15 سبتمبر أيلول. وبعد ذلك، أعلن السودان أنه سيضفي أيضا الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

وستتزامن زيارة الزياني لإسرائيل مع زيارة بومبيو. وقال دبلوماسيان مطلعان على الأمر إنهما سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع نتنياهو.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية البحرينية لرويترز إن الزياني سيجري محادثات حول مجالات التعاون التي جرى التطرق إليها خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى المنامة يوم 18 أكتوبر تشرين الأول.