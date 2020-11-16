شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أرابتك» تناقش إجراءات التصفية 30 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعا مجلس إدارة شركة «أرابتك القابضة» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وستناقش الجمعية العمومية وفقاً لبيان على موقع «سوق دبي المالي»، النظر في جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حتى الوقت الحاضر.

كما تناقش أيضاً الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس إدارة الشركة لتعديل الجدول الزمني المقرر بموجب القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية السابقة إذا اقتضت الحاجة ذلك.

يشار إلى أن «أرابتك» أكدت في بيان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل الشركة وتصفيتها بسبب أوضاعها المالية، وذلك بقرار من الجمعية العمومية.



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