شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تتوقع أداءً أفضل في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رجح «سوريا هاريهاران»، رئيس الرقابة المالية في مجموعة «جي إف إتش»، أن تحقق المجموعة نتائج أفضل في الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى السعي الدائم لاقتناص الفرص الفريدة مع توافر مجموعة ممتازة من هذه الفرص الجاهزة للطرح.

وأكد هاريهاران، في بيان للمجموعة على موقع سوق دبي المالي، أنه على الرغم من حالة الاضطراب الاقتصادي وأوضاع السوق غير المسبوقة، فإن المجموعة تتطلع إلى مواصلة تحقيق القيمة والنمو من خلال التنويع. أما على صعيد الأرباح التي سيتم توزيعها، فأفاد بأنها ستخضع للسياسة المعتمدة للبنك في هذا الخصوص.

وعن آخر تطورات سحب الإدراج من بورصة الكويت، قال: نعمل حالياً بشكل وثيق مع الجهات الرقابية لمعرفة الخيارات التي يمكن تقديمها للمستثمرين في الكويت وسنعلم الأسواق بذلك تباعاً. وبشأن محفظة الخزينة، قال إن الأداء كان مشجعاً وتمكنت الشركة من الاستفادة من التقييمات المنخفضة لشراء الأصول، كما اتخذنا مخصصات القيمة العادلة على أساس تحفظي.

ونفى رئيس الرقابة المالية في المجموعة بأن يكون هناك أي تأثير لوباء كوفيد-19 على السوق العقاري بالولايات المتحدة.