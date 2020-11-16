شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي يبحثان تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث بدر عبدالله المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، وريكاردو كابريساس، نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي، تعزيز العلاقات وفرص تطوير التعاون بين البلدين.

وأشاد بمستوى العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد حرصه على تعزيز التعاون وتفعيله، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

فيما أشاد كابريس، بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوبا، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. (وام)

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