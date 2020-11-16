شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «8 لغات».. منتسبو شرطة أبوظبي يبعثون برسالة «محبة وتسامح» لشعوب العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

وجه مجموعة من منتسبي شرطة أبوظبي رسالة «محبة وتسامح وسلام لشعوب العالم» بـ 8 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية واليابانية والصينية والفلبينية والأوردو، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح والذي يصادف 16 نوفمبر/تشرين الثاني سنوياً.

وأكد المنتسبون أن الإمارات وطن المحبة والتسامح والسلام، معربين عن تقديرهم لجهود الدولة، ودعم القيادة الرشيدة لترسيخ ونشر التسامح والذي يعدّ من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة، ومن حكمة وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وجاءت رسالة المحبة والتسامح بلغات مختلفة، تعبيراً عن المحبة والوئام والتعايش السلمي في مجتمع تتعدد فيه الجنسيات واللغات، مؤكدين أن التسامح من العادات والتقاليد التي يتميز بها مجتمع الإمارات ومبدأ من مبادئ زايد الخير.

كما أكدوا اعتزازهم بالتعايش مع الجميع بتنوعهم وتعددهم الثقافي والعرقي والديني بمحبة واحترام وتسامح، مشيدين بجهود الدولة، والتي تعد شريكاً أساسياً في دعم جهود السلام والتسامح دولياً والتقارب بين الشعوب كافة.

وأشار المنتسبون إلى أن هذه القيمة النبيلة تسود بين جميع الجنسيات على الرغم من تعدد لهجاتها وثقافاتها؛ حيث يعيش الجميع بمحبة وتسامح، ويعملون معاً لبناء مستقبل زاهر دون تعصب أو كراهية أو تمييز عنصري أو تفرقة، وذلك لأن الإمارات نجحت في أن تكون «وطناً للتسامح ومنارة للتعايش والمحبة»، كما أن قوانين الدولة كفلت للجميع العدل والاحترام والمساواة، ومنعت الكراهية والعصبية.