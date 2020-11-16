سيف بن زايد يطلق «المتعامل الإيجابي» تعزيزاً للشراكة المجتمعية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تطبيق «المتعامل الإيجابي» الهادف إلى تعزيز الدور المجتمعي للمشاركة الإيجابية في تحسين خدمات الوزارة وتطويرها وتقييمها. ويعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية الذكية ضمن جهودها في تصميم ملامح الخدمات للخمسين عاماً القادمة.

ويعدّ التطبيق أداة تمكّن مشاركة المتعاملين بأفكارهم وآرائهم في ما تقدمه الوزارة من خدمات، ويدعمها في فهم الاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والتنبؤ بتوقعاتهم، ويسهم في تعزيز معايير الصحة والسلامة العامة للعاملين والمتعاملين أيضاً، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحدّ من انتشار وباء «كورونا».

وقال العميد ناصر الكعبي، المدير العام للسعادة في الوزارة: إن الوزارة تسعى دائماً لإشراك كل أفراد المجتمع في تصميم خدماتها وتطويرها، حيث تقدر المعارف والمهارات المتعددة لجميع فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم واحتياجاتهم، ما يدعمها في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وأوضح أن الجمهور يمكنه تنزيل التطبيق عبر الرابط المتوافر على تطبيق وزارة الداخلية «moiuae»، أو تنزيله مباشرة من متاجر التطبيقات المعروفة، بالبحث عن مسماه «المتعامل الإيجابي» بالعربية أو «Positive Customer» بالإنجليزية. (وام)

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