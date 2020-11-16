شكرا لقرائتكم خبر عن باخ «واثق جداً» من تواجد الجمهور خلال ألعاب طوكيو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، الاثنين، أنه «واثق جداً، جداً» من تواجد الجمهور في المدرجات لمتابعة منافسات دورة طوكيو 2020 الأولمبية المقررة الصيف المقبل.

وأشاد باخ بالإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة المحلية والحكومة اليابانية والمتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بقوله: «لقد وضعنا صندوقاً ضخماً معاً يتضمن جميع الإجراءات التي يمكن أن نتصورها».

وأضاف، «سنتمكن العام المقبل من أخذ الأدوات الصحيحة التي وضعناها داخل هذا الصندوق وتنفيذها من أجل ضمان أجواء آمنة لجميع المشاركين في الألعاب».

وأوضح، «هذا يجعل الجميع يشعر بثقة عالية جداً بتواجد الجمهور في الملاعب الأولمبية العام المقبل».

ووعد باخ أن تقوم اللجنة الأولمبية الدولية «ببذل جهود جبارة» من أجل ضمان أن يكون أكبر عدد من الرياضيين والمتفرجين قد تلقوا لقاحاً قبل الوصول إلى اليابان إذا توفر اللقاح الصيف المقبل.

ويقوم باخ بزيارة إلى طوكيو تستمر يومين اعتبرها المراقبون تصبّ في إطار رفع المعنويات في صفوف الرياضيين، الشعب الياباني والرعاة الأولمبيين.

وأدى الانتشار السريع لوباء «كوفيد-19» حول العالم إلى رسم علامات استفهام حول إمكانية إقامة الألعاب العام المقبل في حال لم يتم السيطرة على فيروس «كورونا».

ويبقى الشعب الياباني متشائماً بإمكانية تنظيم الألعاب، كما أن الشركات الراعية المحلية تتردد في التوقيع على تمديد عقودها لعام إضافي كما ذكرت تقارير صحفية خلال نهاية الأسبوع.

وأدى انتشار فيروس «كورونا» إلى تأجيل الألعاب التي كانت مقررة الصيف الماضي لتقام اعتباراً من 23 يوليو/تموز 2021.