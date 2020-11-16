"الإسكان": الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بالحي الثاني بمدينة أسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الحي الثاني، والتي تشمل منطقتي رجال الأعمال والفيلات بالمدينة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أن أعمال تنسيق الموقع العام، شملت المسطحات الخضراء والأشجار، ورصف الطرق ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وعمل البردورات والمتنزهات العامة والمجانية لسكان المدينة.

وأكدت رئيس جهاز أسيوط الجديدة سرعة الإنتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.​