ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.07% إلى مستوى 10960 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% إلى مستوى 10964 نقطة.

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