بعد رفض حصول تركيا على مقاتلات إف 35.. عقوبات مرتقبة على أردوغان من بايدن

يرى مراقبون للشأن التركي أن العلاقات التركية الأمريكة ستأخذ منحى مختلفا بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكة حديثاً، وهو الذي عرف عنه موقفه المتشدد والناقد لسلوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي مقابلة أجراها بايدن مع صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وانتشر مقطع من المقابلة وصف فيه بايدن أردوغان بأنه "مستبد" في أغسطس، ما أثار إدانة شديدة من أنقرة.

كما اقترح بايدن أن "تشجع" الولايات المتحدة رموز المعارضة للسماح لهم "بمهاجمة أردوغان وهزيمته".

ويرى مراقبون بأن الصدمات مستمرة على أردوغان وذلك بعض رفض ادارة ترامب السماح بالحصول على مقاتلات اف 35.