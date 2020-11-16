ليبيا / مسؤولون منتخبون في أعلى مؤسّسات الدولة يطالبون بإقرار دستورٍ قبل تنظيم الإنتخابات

دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات (البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور) أمس السبت، إلى إعتماد دستور قبل تنظيم إنتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الإقتراع في 24 ديسمبر 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

وجاء في بيان النواب في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور "نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الإستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل إنتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين".

وتأتي هذه التطورات في الشأن الليبي فيما توصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات مجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى إتفاق الجمعة حول تنظيم إنتخابات في 24 ديسمبر 2021، في أول نتائج الحوار الذي إنطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاول إخراج البلاد من أزمتها.