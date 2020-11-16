أستراليا.. اكتشاف بؤرة تفشٍ جديدة لكورونا في مدينة أديلايد

أعلنت السلطات المحلية في أستراليا اكتشاف بؤرة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة "أديلايد" الأستراليّة التي لم تشهد بؤرًا كبيرة للفيروس منذ سبعة شهور.

وقالت ولاية أستراليا الجنوبية - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الإثنين - إنه تم اكتشاف أربع حالات في مدينة أديلايد وإن عدد الحالات ارتفع إلى 17 حالة إثر تفشي الفيروس.

يذكر أن هذا أكبر تفشٍ للفيروس في مدينة "أديلايد" الأسترالية منذ شهر أبريل الماضي.

منذ سبعة شهور.وقالت ولاية أستراليا الجنوبية - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الإثنين - إنه تم اكتشاف أربع حالات في مدينة أديلايد وإن عدد الحالات ارتفع إلى 17 حالة إثر تفشي الفيروس.يذكر أن هذا أكبر تفشٍ للفيروس في مدينة "أديلايد" الأسترالية منذ شهر أبريل الماضي.

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