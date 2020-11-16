بسبب كورونا.. اليابان تدرس إلغاء احتفال رأس السنة الجديدة

يدرس البلاط الإمبراطوري الياباني تعليق مراسم الاحتفال برأس السنة الجديدة، المقررة يوم الثاني من يناير المقبل للإمبراطور ناروهيتو في القصر الإمبراطوري، بسبب مخاوف متزايدة بشأن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلنه مصدر في وكالة البلاط الإمبراطوري.
ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية،
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي وصل فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 1700 حالة في الأيام الأخيرة.
كما ألغت وكالة البلاط الإمبراطوري خطاب عيد ميلاد الإمبراطور قبل أيام من موعده المقرر بسبب القلق من أن يؤدي الاحتفال العام إلى ارتفاع في الإصابات، لأنه سيجذب حشودًا كبيرة إلى أماكن مغلقة.
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