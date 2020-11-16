2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان 2128 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس (كورونا) بوزارة الصحة الباكستانية -في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين- أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 359 ألفا و32 حالة منذ بداية
وأعلنت السلطات الصحية الباكستانية، يوم الأحد، تسجيل ألفين و443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت السلطات، وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن إجمالي الإصابات بلغ356 ألفًا و904 حالات.. كما سجلت 32 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي
الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 7 آلاف و141 وفاة.
ووصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 323 ألفًا و225 شخصًا، فيما تم إجراء إجمالي 4 ملايين و921 ألفًا و50 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان حتى الآن، وتم تجهيز 735 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد للتصدي للوباء.
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