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30548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 وفاة في الهند

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 سجلت الهند 30 ألفًا و548 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و845 ألفًا و127 شخصًا.
 وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما

أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 435 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفًا و70 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 465 ألفًا و478 شخصًا.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و249 ألفًا و579 شخصًا، بزيادة قدرها 43 ألفًا و851 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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