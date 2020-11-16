30548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 وفاة في الهند

سجلت الهند 30 ألفًا و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و845 ألفًا و127 شخصًا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 465 ألفًا و478 شخصًا.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و249 ألفًا و579 شخصًا، بزيادة قدرها 43 ألفًا و851 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.
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