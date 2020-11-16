وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الإثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، السوري.

ذكرت الوكالة أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا نعت ببالغ الحزن والأسى وليد المعلم الذي وافته المنية فجر اليوم.

والمعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج في جامعة القاهرة عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد، وعُين عام

1975 سفيراً لسوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980، حيث عين مديرًا لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 إلى ،1984 ثم مديرًا لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990.وعُين سفيرًا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عين معاونًا لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائبًا لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9-1-2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.لديه أربعة مؤلفات "فلسطين والسلام المسلح 1970".. و"سورية في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948".. و"سورية من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958".. و"العالم والشرق الأوسط في المنظور الأمريكي".