أوكرانيا تسجل 9832 إصابة جديدة و94 وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين، تسجيل 9 آلاف و832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 545 ألفا و689حالة.
وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 354 طفلا و360 من العاملين في القطاع الصحي بأوكرانيا.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة فيما تماثل 2753 شخصا للشفاء وانتقل 1100 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتابع أن العاصمة كييف كانت قد سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم زابوريزهيا ومنطقة أوديسا.
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