المكسيك تسجل 3269 إصابة جديدة بكورونا و283 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 3269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و283 وفاة، خلال آخر 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و6522 إصابة و98542 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.

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