زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة في الفلبين

سيف اليزيد - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة ميندناو في الفلبين.

ولم تعلن السلطات المحلية عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن .

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