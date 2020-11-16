إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 800 ألف حالة

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 10824 حالة إلى 801327 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 62 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12547.

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