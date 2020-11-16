الولايات المتحدة.. الإصابات بـ”كوفيد-19″ تتجاوز 11 مليونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، مساء الأحد، 11 مليون حالة، بينما تخطى عدد الوفيات مستوى 246 ألفا.

وذكرت بيانات جامعة (جونز هوبكينز) الأمريكية، المعنية بمراقبة تطورات جائحة فيروس كورونا في البلاد، بأن عدد الإصابات المسجلة بالمرض بلغ حتى الآن 11.003.469 حالة، منها 246.073 وفاة و4.148.444 شفاء.

وكانت الولايات المتحدة، التي تعد أكبر دولة من حيث عدد الإصابات والوفيات حول العالم، وصلت إلى 10 ملايين إصابة بالفيروس قبل أسبوع فقط، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وسجلت أمريكا أكثر من 159 ألفا و100 إصابة، يوم السبت، وهو ثالث أعلى إجمالي للإصابات في هذا البلد، مما رفع متوسط الحالات الإيجابية خلال الأيام السبعة الماضية إلى أكثر من 145 ألفا.